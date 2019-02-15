«Краснодар» - «Байер» (Германия) завершился безрезультатно 0:0

Первый матч 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» - «Байером»(Германия) состоялся 14 февраля на стадионе «Краснодар»(Краснодар). За всю историю «Краснодар» и «Байер» ни разу не играли между собой. Их первая очная дуэль состоялась в России. Арбитр матча итальянец Давиде Масса .

Игра началась в быстором темпе, немцы прессенгуют на стороне краснодарцев Обе команды будут играть сегодня агрессивно, о чём говорят многочисленные толчки на первых минутах матча. Арбитр на нарушения пока внимание не обращает. На стадионе в Краснодаре зрителей немало: вмещает больше 34 тысяч, и сегодняшнюю посещаемость можно назвать аншлагом.

Да и неудивительно, всё-таки красивый футбол увидят болельщики в этой встрече.С мячом в основном игроки «Байера», они показывают высокую динамику и скорость ведения нападения, опасных ударов пока нет Леон Бейли в борьбе за мяч сфолил на Мартыновиче, и сложно было подняться сразу футболисту: всё-таки обошёлся без помощи специалистов футболист и вернулся в игру.

"Краснодару" важно было забить и не пропустить слишком много: исход встречи решится в ответном матче, который состоится через неделю на домашней арене "Байера".С точки зрения «физики» вроде бы у краснодарцев даже преимущество, но с точки зрения игры с мячом, атакующие действия «Краснодара» сопернику уступают Удаётся читать игру соперника "Краснодару", и ошибками гостей пользуется наша команда.

На чужой половине поля попытались перехватить сферу "быки", но перейти из обороны в атаку "Байер" не позволил. Гораздо опаснее сыграли подопечные Петера Боса, и была возможность забивать у команды, но Фолланд в шаге от вратарской отдал неточную передачу на Брандта. и немец догнать снаряд не сумел.70% времени держит мяч у себя "Байер", организуя позиционные атаки.

Игроки "Краснодара" фолят на сопернике, пытаясь перехватить инициативу. Не позволяют гости из Леверкузена создавать опасные моменты нашей команде. Очень уверенно и спокойно играет "Байер" в первые 20 минут матча. Поддержка в Краснодаре сегодня огненная. Местные болельщики вовсю восславляют команду. Любителей футбола из Леверкузена меньше сотни. Показательно, что первая попытка пробить в створ принадлежит именно "Краснодару". "Байер" нередко ошибается в обороне, и, если хозяева вовремя среагируют, Градецки окажется бессилен.Под свист кубанских болельщиков играют немцы: пока мяч держит "Байер", зрители непрерывно свистят, не одобряя действия команды.Просыпается "Краснодар" спустя 25 минут после стартового свистка.

Возможно, даже удастся россиянам поиграть на чужой половине поля.И снова опасно сыграли "быки"! Клаэсон оказался в ударной позиции, но не успел пробить, так как пострадал от контакта с соперником. Рискованное падение в штрафной, но арбитр нарушение не увидел.Брандт выполнил точнейший пас в штрафную, но Хаверц проиграл борьбу нашему защитнику и дотянуться до мяча не смог. Аплодисменты Дмитрию Стоцкому Опасными моментами заканчиваются рывки "Байера", который пользуется тем, что "Краснодар" сосредоточен на атаке. В этот раз попытался пробить Арангис, но точный удар нанести не смог. Очередной угловой исполнил "Байер", подарив шанс для контратаки "Краснодару". Вандерсон, добежав до штрафной, грамотно выдержал паузу и передал мяч на набегавшего партнёра, но Ольссон подстроиться не успел и не попал в пустые порота С высоко поднятой головой завершает первый тайм "Краснодар", но забить по-прежнему не может: не хватает нашей команде Ари, так не кстати получившего травму.На этом 1-й тайм завершился

2-ой тайм начался на встречных курсах, «быкам» необходимо сохранить игровой баланс, переходя в атаку «быкам» важно создать нужную глубину И снова опасный момент! В этот раз Перейра сильно пробил по воротам из выгодной позиции, но в створ не попал.Пока не было совершено замен в составе команд, да и справляются со своей задачей игроки, бегающие на поле. "Краснодар" шикарно атакует в начале второго тайма, но с реализацией моментов не справляется.Сложно теперь "Байеру" выходить из-под прессинга хозяев, так что пока инициативой владеет именно российская команда. Важно сейчас додавить соперника и мяч всё-таки в ворота положить."Байер" попытался снова перейти к владению мячом, но "Краснодар" сопернику этого не позволил. На своей половине поля "быки" действуют крайне внимательно.Быструю контратаку организовал "Байер", и сильнейший удар по воротам нанёс Фолланд, но направил снаряд выше перекладины.И снова удар от "Байера". В этот раз опасный удар из-за пределов штрафной нанёс Брандт, но в створ ворот не попал. Гости играют всё опаснее.Важно сейчас "Краснодару" играть в прежнем темпе и демонстрировать активный прессинг. Команда Петера Боса с давлением "быков" не всегда справляется.

Игру между "Байером" и "Краснодаром" можно без сомнений назвать равной. На этом матч завершился со счетом 0:0. Вариант подходящий, конечно результативный итог был бы лучше, так как в Германии «быкам», будет очень сложно, надо рассчитывать на лучшее.