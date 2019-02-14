Сергей Кривохарченко: «Жду от «Краснодара» и «Байера» веселого футбола»

Прямая трансляция матча 1/16 Лиги Европы «Краснодар» - «Байер»: 14 февраля в 20.20 на каналах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Ранее «Краснодар» и «Байер» ни разу не играли между собой. Их первая встреча состоится на стадионе «Краснодар» 14 февраля. Трансляция в эфире телеканала «Матч ТВ» начнется с работы студии. Гостем Романа Гутцайта станет Максим Бузникина: экс-нападающий пяти российских клубов, ныне тренер и руководитель селекционной службы ФК «Краснодар». А перед игрой в 19:50 в эфир выйдет программа «Все на Матч!» с ведущим Михаилом Моссаковским и Эльвином Керимовым в качестве эксперта. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

«Байеру» и «Краснодару» с жеребьевкой не повезло, а вот зрителям повезло очень. Это одна из самых интересных пар на Лиге Европы. Пара непредсказуемая. Обе команды любят и умеют играть в яркий атакующий футбол. «Байер» преобразился при новом тренере Петере Бош. Обыграл мюнхенскую «Баварию». Команда может похвастаться наличием таких молодых звезд как Юлиан Брандт, Кевин Фолланд, Кай Хавертц. Петер Бош один из самых «безумных» тренеров в Европе и Германии, в частности. Постоянный высокий прессинг и высокое расположении линии обороны — это очень рискованно, однако тренер леверкузенцев не отходит от этой тактики, какой бы соперник ему не встречался. «Краснодар» показывал великолепный футбол в осенне-зимней части сезона. Хотелось бы надеяться, что команда Мусаева успела подготовиться к этому матчу, успела набрать форму, и отсутствие игровой практики не сильно скажется. В любом случае, когда две такие команды играют друг с другом, нужно ждать очень веселого футбола и в Краснодаре, и в Леверкузене», - рассказал комментатор матча «Краснодар» - Байер» на «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко.