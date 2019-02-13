В ближайшее время состоится назначение Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС). Именно назначение, поскольку на формальных выборах, он – единственный кандидат. Это означает продолжение стагнации российского футбола, считает эксперт телеканала «Матч ТВ» и корреспондент еженедельника France Football в России Константин КЛЕЩЁВ.



"Потому что Дюков, будучи членом исполкома РФС и главой Комитета программы развития футбола, мог предлагать всё что угодно и, более того, имел рычаги воздействия на ситуацию через «Газпром», который является главным спонсором нашего футбола. Он в принципе больше занят делами в нефтегазовой отрасли, где сделал себе карьеру и где добился реального веса, авторитета и прогресса. Но в футболе, думаю, повторится ситуация, когда вечером в пятницу весь РФС будет уезжать в Питер (ведь опять придёт питерская команда, как и во времена Сергея Фурсенко), а возвращаться они будут в понедельник ближе к обеду. Боюсь, никаких видимых результатов их работы мы так и не увидим".



Спортивный журналист считает, что нужно отказаться от государственного финансирования профессиональных клубов. "Пусть профессиональные клубы финансирует частный капитал. Пусть зарабатывает на футболе. Сколько заработает, столько и потратит. Почему сырьевые, транспортные монополии и региональные власти расходуют государственные деньги на многомиллионные контракты легионеров? Мы что от этого получаем? Ничего. Ни развития футбола внутри, ни конкурентоспособных клубов". А пока российские футболисты живут незаслуженно хорошо - мало побед и много денег.



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