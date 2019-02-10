Зимние виды спорта – визитная карточка российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что зимние виды спорта по праву являются визитной карточкой российских спортсменов на Олимпийских играх.

Такое заявление Поздняков сделал в ежегодный День зимних видов спорта, который проводится в воскресенье, 10 февраля, в Парке Горького, сообщает РИА Новости. Спортивный праздник посвящён Олимпиадам в Сочи и в Пхенчхане.

«Мы успешно сохраняем опыт предыдущих поколений. Видим на примере спортсменов, которые сейчас принимают участие в чемпионатах мира и других турнирах, что зимний спорт - одна из визитных карточек России. У нас огромные возможности в проведении и Олимпийских игр, и других турниров, используем все свои возможности», - сказал Станислав Поздняков на мероприятии.