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«Зенит» одержал победу над «Сарпсборгом» - 2:1

8 февраля 2019, 22:10 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

«Зенит» одержал победу над «Сарпсборгом» - 2:1
фото: pixabay.com

«Зенит» сыграл 8 февраля с «Сарпсборгом»( Норвегия ) в закрытом режиме. Это последний матч перед «Фенербахче».  На втором товарищеском сборе в Испании «Зенит» сыграл два матча: с «Эльче» (2:0) и «Дюделанжом» (0:0).

Игра началась? и "Сарпсборг" старается с самого начала использовать высокий прессинг, но пока защитники "Зенита" не позволяют себе ошибиться.

Все произошло очень стремительно и на 1 мин.счет сановится 0:1!!! Набиуллин!!! Дриусси с левого фланга вошёл в штрафную площадь и практически по лицевой линии пытался пройти к воротам, Захариассен выбивая мяч из своей штрафной площади попал в Набиуллина, а мяч в итоге от флангового защитника "Зенита" зашёл в ближний угол ворот.

Томассен со стандарта покатил мяч на Твейту, Йон-Хельге попытался выполнить заброс в центр штрафной площади, но защитники "Зенита" сыграли внимательно и мяч перехватили."Зенит"Игра у нас полностью проходит на равных, никак пропущенный мяч не подкосил игроков "Сарпсборга". Временами норвежцы старается использовать высокий прессинг, но получается это пока не очень хорошо. Сегодня в запасе у питерского клуба довольно много футболистов, наверняка после первого тайма Сергей Семак сделает ряд замен. Плотная у нас идёт борьба в центре поля, моментов же в нашем матче пока не так много.

Напомним, что для "Зенита" этот матч является заключительным на сборе, на следующей неделе питерскому клубу уже играть в Лиге Европы против "Фенербахче". Маркизио попытался отыграться с Дзюбой у штрафной площади "Сарпсборга", но Артём ответную передачу выполнил не самым лучшим образом.

Сегодняшний матч проходит на тренировочном поле, но стоит заметить, что оно довольно хорошего качества. Игроки "Зенита" пока контролируют мяч в центре поля, а вот дальше идти питерскому клубу довольно трудно, "Сарпсборг" очень плотно держит оборону. Мусаев выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Набиуллину, мяч полетел слишком сильно для Эльмира, Васютин теперь сыграв на выходе забрал мяч в руки. Эдегор с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Скалевик головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой, но Лунёв всё контролировал. Подставили партнёры по команде Ракицкого в центре поля, пришлось уже Ярославу из центра поля просто бить вперёд, а иначе норвежцы могли провести очень опасную контратаку.

Игра у нас пока вновь перешла в центр поля, всё же временами моментов этой встрече не хватает. У "Сарпсборга" в запасе также довольно много футболистов, норвежский клуб также может на второй тайм выставить практически другой состав.

Запасные игроки "Зенита" уже отправились на разминку, после перерыва Сергей Семак может практически полностью сменить состав. Набиуллин с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Сарпсборга" и ушёл на угловой.

Мак с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Сарпсборга" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот. Игроки "Зенита" пока действуют в среднем темпе, фланги работают довольно медленно, что также сказывается на общей картине. Ещё один угловой заработал "Зенит". На этот раз Мак выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Ракицкий не смог зацепиться за мяч, на этот раз он ушёл за лицевую линию поля. Ларссен выходил уже на рандеву с Лунёвым, но голкипер "Зенита" очень грамотно вышел из ворот и практически на линии штрафной площади в прыжке руками выбил мяч из-под ног форварда "Сарпсборга". Норвежцы у нас вновь "застряли" в центре поля, очень редко у норвежского клуба получаются в первом тайме хорошие атаки.

Смольников с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Васютин сделал пару шагов вперёд и спокойно забрал мяч в руки. Далее уже главный арбитр матча дал свисток на перерыв. После первого тайма "Зенит" в товарищеском матче переигрывает норвежский "Сарпсборг" 1:0 благодаря очень быстрому голу. В целом у нас игра пока практически полностью равная, норвежский клуб также старается атаковать, так что расслабляться игрокам питерского клуба некогда. Во втором тайме будем ждать замен, а пока немного отдохнём.

Начинается второй тайм. Действительно Сергей Семак полностью поменял состав "Зенита", "Сарпсборг" наверняка также сменил некоторых футболистов. На этот раз последовал заброс в штрафную площадь "Зенита" из центра поля, Кержаков спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.Норвежский клуб начинает второй тайм довольно активно, но пока и новым игрокам "Зенита" на поле нужно привыкнуть к сопернику. Видно что»зенит» потерял в качестве, если раньше его игроки могли на классе переиграть соперника, то сегодня об этом можно только вспоминать, игроки сдали в технике и взаимпониманииНикак "Зенит" пока не может отвести игру от своих ворот, по большей части питерский клуб вынужден пока обороняться. Не получается по-прежнему у "Зенита" атаковать флангами, а вот просто так забросы сегодня не работают. Наконец-то игроки "Зенита" смогли вернуть контроль над мячом, будем ждать теперь и атак от питерского клуба. Краневиттер выполнил довольно опасную передачу к линии вратарской, совсем немного Заболотному не хватило для удара по воротам. Краневиттер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. Игроки пока нечувствуют друг друга, поэтому пытаются индивидуально реализовать возникающие моменты, но пока безрезультатно

Все таки я выпросил 0:2!!! Ригони!!! Оздоев в падении выполнил передачу к линии штрафной площади, Ригони принял мяч, а затем из-под защитника отлично пробил под левый угол ворот, Васютин был бессилен.После моей критики разыгрались футболисты "Зенита", сейчас уже питерский клуб куда интереснее стал смотреться на поле. Последовал заброс к штрафной площади "Сарпсборга" на ход Воробьёву, Васютин уже вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч обратно на половину поля питерского клуба. Жирков с левого фланга теперь выполнил длинную передачу к штрафной площади на Заболотного, Васютин вновь вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч к центру поля."Сарпсборг" также перестал атаковать флангами, мало что получается у норвежского клуба во втором тайме. Успокоилась у нас немного игра сейчас, будем надеяться, что до конца матча команды нас ещё порадуют забитыми мячами.Могла у "Зенита" через левый фланг развиться неплохая атака, но Эрнани побоялся выполнить передачу в штрафную площадь, в итоге момент был упущен.

ГОЛ! 1:2! Сальвесен! Несс со стандарта пробил по воротам, Кержаков отбил мяч прямо перед собой, Сальвесен оказался первым на добивании и в итоге спокойно отправил мяч в сетку. Удалось "Сарпсборгу" сегодня всё же забить свой мяч. Норвежский клуб теперь пытается на кураже продолжать атаковать. Ригони с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нету головой пробил по воротам, мяч полетел на этот раз довольно слабо и точно в руки Васютину. Игроки "Зенита" вернули себе контроль над мячом, хоть сегодня и товарищеский матч, конечно же футболисты питерского клуба хотят в этой встрече победить. Краневиттер с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Заболотный не смог головой пробить по воротам. Эрнани с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил передачу на Ригони, который из выгодной позиции махнул мимо мяча.

Звучит финальный свисток. Игроки "Зенита" в заключительном контрольном матче переиграли норвежский "Сарпсборг" 2:1. На следующей неделе команду Сергея Семака ждёт матч в плей-офф Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", будем надеяться, что первый официальный матч в этом году для питерского клуба сложится удачно.

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