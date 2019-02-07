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Что Загитова думает о переезде в другую страну

7 февраля 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Что Загитова думает о переезде в другую страну
Фото: соцсети

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как она относится к переезду в другую страну и на какое государство могло бы её привлечь.

Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы

Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы

Загитова заявила, что не хотела бы покидать Россию, передаёт RT. Она признаётся, что любит свою родную страну. При этом шестнадцатилетняя фигуристка заявила, что в случае возможного переезда её выбор бы пал на Японию. Но даже в Стране восходящего солнца спортсменка не осталась бы надолго.

«Если только на пару-тройку лет. Свою жизнь я связываю только с Россией, я патриот», - заявила Загитова.

Напомним, недавно Алина Загитова и Евгения Медведева поучаствовали в съёмках рекламы для японской игры. В рекламном ролике Загитовой досталась главная роль.

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