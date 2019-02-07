Российский боксёр Бивол рассказал о взаимоотношениях с соперником

Российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Мастер спорта России международного класса. Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол поделился своими впечатлениями о своём сопернике Джо Смите, с которым ему предстоит бой 9 марта.

«На встрече вёл он себя достаточно уважительно, также как и я к нему. С его стороны не было каких-то понтов. Дуэль взглядов была обычно без агрессии, поэтому и победителя нельзя назвать. А стремиться победить мы будем в ринге», — сообщил Бивол. Об этом пишет NEWS.ru.

Спортсмен также отметил бойцовские достоинства оппонента.