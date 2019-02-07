Тело человека нашли среди обломков пропавшего самолёта с футболистом

Из обломков рухнувшего над Ла-Маншем самолёта, перевозившего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салу, подняли тело. На борту находилось двое: сам футболист и пилот Дэвид Ибботсон.

Поиски пропавшего самолёта с футболистом возобновили

Пока ещё доподлинно не известно, чьё тело нашли спасатели, передаёт РИА Новости. В британской службе по расследованию авиационных происшествий сообщили, что с уверенностью говорить о личности погибшего можно будет только после проведения экспертизы.

Напомним, пропавший самолёт обнаружили на дне Ла-Манша в понедельник. Нынешнюю поисково-спасательную операцию организовали на собранные пожертвования. Среди неравнодушных к судьбе футболиста, перечисливших средства, оказались и известные спортсмены.