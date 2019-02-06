В Кирово-Чепецке прошло два турнира по дзюдо

2-3 февраля в г. Кирово-Чепецке состоялось сразу два лично-командных первенства Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет и до 15 лет.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов Кировской области.

На церемонии открытия соревнований был зачитан поздравительный адрес от депутата Государственной Думы РФ, президента Федерации дзюдо Кировской области Олега Валенчука, прозвучали слова приветствия от главы города Кирово-Чепецка Елены Савиной и директора Центра спортивной подготовки «Вятка-старт» Александра Боброва.

– Дзюдо – это тот вид спорта, дающий возможность подготовиться к службе в армии, стать настоящим бойцом и патриотом своей страны, – отметил в своем обращении Олег Валенчук. – Желаю вам крепкого здоровья и новых побед на татами и в жизни!

В результате напряженных поединков в командном первенстве до 13 лет места распределились следующим образом:

1 место у хозяев первенства команды СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка;

2 место у команды ДЮСШ г.Слободского;

3 третье место у команды СШ «Юность» (отделение самбо) г. Киров.

В командном первенстве до 15 лет лидирующую позицию сохранила команда СШОР № 1 г.Кирово-Чепецка, 2-е место заняла команда СШ «Юность» г.Кирова, 3-е место у команды ВятСШОР г. Кирова.

Все победители в своих весовых категориях были награждены медалями и грамотами, а также сладкими призами от Федерации дзюдо Кировской области.

По итогам соревнований были сформированы сборные команды по данным возрастам для участия в Первенстве Приволжского федерального округа в Пензе и республике Башкортостан.