Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала выступление воспитанницы Этери Тутберидзе Александры Трусовой на первенстве России среди юниоров феноменальным.

Трусова на чемпионате России превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой

14-летняя Саша Трусова стала победительницей соревнований, второе место заняла Алена Косторная, а третье - Анна Щербакова.

"Трусова каталась потрясающе. Я такого катания еще не видела, это феноменально. Когда она так катается, то выиграть у нее невозможно", - цитирует Татьяну Тарасову sport24.ru.

По итогам короткой программы Саша Трусова занимала седьмое место. А в произвольной программе выполнила два четверных прыжка и не допустила ни одной ошибки. Судьи поставили Трусовой за выступление 164,44 балла. Саша показала лучший результат сезона среди спортсменок в одиночном катании. Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Алине Загитовой. В сентябре 2018 года на турнире Nebelhorn Trophy она заработала 158,50 балла. Результат Трусовой выше, чем у Загитовой на 5,94 балла, но он не будет учтен как мировой рекорд, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты, показанные спортсменами на национальных чемпионата.

Среди юношей лучше всех выступил Даниил Самсонов. Он тоже, как оценила Татьяна Тарасова, "катался умопомрачительно".