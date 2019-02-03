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Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO

3 февраля 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO
фото: соцсети

Российский боксер Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO в полутяжелом весе.
Поединок россиянина Ковалева и колумбийца Альвареса состоялся во Фриско (США).

Судьи единогласно отдали победу россиянину – 116-112, 116-112, 120-108.

Всего Ковалев провел 37 боев. У него 33 победы, три поражения и один ничейный результат. Колумбиец Альварес провел 25 боев. Поражение от Ковалева - первое.

В августе Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO в весовой категории до 79,38 кг.

 
 
 
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Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)1 Фев 2019 в 4:16 PST

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