Российский боксер Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO в полутяжелом весе.

Поединок россиянина Ковалева и колумбийца Альвареса состоялся во Фриско (США).

Судьи единогласно отдали победу россиянину – 116-112, 116-112, 120-108.

Всего Ковалев провел 37 боев. У него 33 победы, три поражения и один ничейный результат. Колумбиец Альварес провел 25 боев. Поражение от Ковалева - первое.

В августе Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO в весовой категории до 79,38 кг.