Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO
3 февраля 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боксер Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса и вернул титул WBO в полутяжелом весе.
Поединок россиянина Ковалева и колумбийца Альвареса состоялся во Фриско (США).
Судьи единогласно отдали победу россиянину – 116-112, 116-112, 120-108.
Всего Ковалев провел 37 боев. У него 33 победы, три поражения и один ничейный результат. Колумбиец Альварес провел 25 боев. Поражение от Ковалева - первое.
В августе Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO в весовой категории до 79,38 кг.
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