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Первая победа «Зенита» в Испании:«Эльче» терпел поражение 0:2

3 февраля 2019, 06:51 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Первая победа «Зенита» в Испании:«Эльче» терпел поражение 0:2
фото: globallookpress.com

2 февраля петербуржский «Зенит» встретился в тренировочной игре с клубом из испанской Сегунды «Эльче». Матч прошел на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче) в Аликанте.

Первыми игру начали зенитовцы, компактно переходя от обороны к атаке. Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.Очень сильный ветер на стадионе. Вот и сейчас футболист испанской команды с трудом вбросил мяч из аута.Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Зенита" зацепиться за мяч впереди, но тщетно.Немного придерживают мяч хозяева, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках, а зенитовцы заряжены на игру Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу. Дело в том , что Семак поставил сборную «Зенита», где место нашлось и молодым и опытным игрокам, опасность такого подхода мы уже видели в прошлом сезоне, все таки надо наигрывать основной состав, ведь через 10 дней играть в Турции с «Фенарбахче».

Видимо по этой причине зенитовцы активизировались: Ригони навесил точно в центр испанской штрафной, а там только защитники "Эльче", мяч выбит. Опять опасность от Анюкова, опасно он прострелил вдоль ворот, будет угловой. На трибунах становится громче, болельщики оживились, нравится им активный и атакующий футбол последних минут.Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.Не совсем понятно какую позицию наигрывает Сергей Семак. Кроссы с флангов идут в основном на Заболотного, но он пока не в форме — провал т.е.

Второй угловой в матче зарабатывают игроки "Зенита", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот. Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Мусаев нарушил.В скорости игрокам «Эльче» соревноваться трудно наши ведущие команды всегда были хороши тем, что они обыгрывали соперника чисто тактически, желательно в ходе тренировочного процесса достигнутое умножить на индивидуальную технику, точечные кроссы с флангов, разрезающие передачи в защитные линии соперника, чтения игры и реакцию на опережение,

Мельчат команды еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.Редкая попытка игроков из "Эльче" выйти в атаку оказывается неудачной. Хозяева пока окопались на своей половине, а впереди просто лениво прессингуют .Все игроки испанской команды находятся на своей половине поля, "Зенит" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной. Заболотный открывает счет, но получил он мяч находясь в офсайде.Игра перешла ближе к центру поля. Под занавес тайма команды решили немного отдохнуть."Эльче" уже долгое время контролирует игру на половине поля противника. Даже штрафной удалось заработать на правом фланге.

Сразу отметим, что в запасе у зенитовцев всего 4 игрока (Кузяев Далер,  Эрнани Азеведо, Рыбиков Николай, Воробьёв Илья). У остальных сегодня запланирована тренировка. Замен в перерыве у "Зенита" будет мало. На этом 1-й Тайм завершился.

Начался 2-ой тайм - "Зенит" не может пока довести мяч до чужой штрафной площади. Проблема с начальной фазой атаки связана пока с отсутствием диспетчера, поэтому носит сумбурный характер Хозяева забрали мяч себе и продолжают давить. "Зениту" придется непросто, тем более, что и до этого у них мало что получалось впереди. У команды Семака совсем не держится мяч. Ошибки настают, когда "Эльче" переходит в позиционное наступление.Конечно,"Зенит" старается, бежит в атаку, но теряет мячи в самых простых ситуациях.Игрового почерка у «Зенита» как не было видно, так и сегодня-сплошной туман и как в известном романе: когда дым рассеялся на футбольной площадке ни Паредеса, ни Жиркова, ни Нобоа, не говоря уже о «сидельце» Кокорине — не было. Но вот гости пытаются провести первую осмысленную атаку. Вот только последний пас с браком."Эльче" владеет мячом, и за этим территориальным преимуществом пока не очень видно желание "Зенита" создать что-то своё. Резонно было бы ожидать, что второй тайм как-то изменит игру, вскроет может быть. Но пока выходит обратное.

На 62 мин.! 0:1!!! Воробьёв!!! Быстрая атака российского клуба. Заболотный наносит удар в упор, Хосе Хуан отбивает мяч перед собой, и Илья Воробьёв, который появился несколько минут назад, отправляет снаряд в сетку с близкого расстояния.Игра на встречных курсах, что приятно видеть. "Зенит" злее и агрессивнее выглядит сейчас.Мусаев вошел в штрафную, но в последний момент далеко отпустил от себя мяч, а счет мог стать 0:2. Хозяева стараются играть в контроль. Держат мяч у себя и строят позиционные атаки. Хозяева задвигались, начали бегать быстрее и быстрее, хотят они сравнять счет .Ощутимый перевес сейчас у хозяев. Моментов не так много, но по владению они явно превосходит соперника. Без моментов. Хозяева пытаются давить, однако игроки "Зенита" дисциплинированно действуют в обороне.Инертно действует "Зенит" после забитого мяча, откровенно играют на удержание, как-то очень экономят силы.Очень много длинных передач используют игроки из России, до ворот соперника приблизиться сложно.А вот теперь быстрый ответ "Зенита". Заболотный вошёл в штрафную с правого фланга и пробил в дальний угол, мяч попадает в штангу, а далее отскакивает в руки к вратарю. Игроки "Зенита" уже просто держат мяч, убивая время. Победителей не судят.

На последней мин. «Зенит» и забивает гол! 0:2!!! Мусаев!!! А теперь Мусаев ставит точку в матче. Приложился он с левой ноги по мячу, до ворот было метров 25, снаряд отправился точно в нижний угол.

На этом первый тренировочный поединок в Испании завершился ,4 февраля на «Пинатар Арене» «сине-бело-голубые» сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем». Встреча начнется в 20:00.

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