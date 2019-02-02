Безработная мать-одиночка потребовала у Макгрегора его ДНК

Жительница Великобритании потребовала от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора пройти тест на отцовство. Она утверждает, что является матерью его дочери.

По словам 26-летней Терри Маррей, она не собиралась афишировать факт рождения ребенка от Макгрегора, и не подняла бы вопрос о тестах, если бы не оказалась в затруднительном финансовом положении.

Британка пояснила, что интимная близость с бойцом произошла в 2017 году после ночи в клубе. Когда спустя время девушка поняла, что беременна и сказала об этом отцу ребенка, их общение прекратилось.

Сейчас же она, по ее словам, живет с ребенком и матерью, не имеет постоянной работы, финансовое положение в семье трудное, а деньги Макгрегора помогли бы улучшить жизнь их общей дочери, пишет Mirror.

К тому же, ей обидно, что боец не признает дочь. Он не отрицает факт их с девушкой знакомства, однако настаивает, что ребенок не от него: "Если он сделает ДНК-тест, ему не придется больше слышать об этом", - сказала Маррей.