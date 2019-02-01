Кухенмайстер больше не IBU

Исполняющий обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Мартин Кухенмайстер ушёл со своего поста, так и не дождавшись официального утверждения. Как сообщает пресс-служба организации, окончательно он будет уволен в конце февраля после истечения уведомительного срока.



IBU начал искать ему замену. Хронически не везёт биатлонистам. В апреле 2018 года в штаб-квартире Союза в Зальцбурге прошли обыски по подозрению в причастности руководства к коррупции. На фоне скандала бывшему генсеку Николя Решу пришлось уйти в отставку. Вот и его сменщик теперь не при делах. Кто следующий?



