Видео танцующей гимнастки будоражит сеть третью неделю. Выступление Кэтилин Охаши, занимающейся спортивной гимнастикой, на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge попало в Twitter вечером 13 января, и с этого момента стало хитом в соцсети.

За сутки видео посмотрели более 17 миллионов раз, а на данный момент у него - 42,3 миллиона просмотров.

A ???? isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. ???? pic.twitter.com/pqUzl7AlUA