Отец Нурмагомедова прокомментировал дисквалификацию сына

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов оценил решение о дисквалификации сына на 9 месяцев за инцидент после боя с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

Абдулманап Нурмагомедов считает решение Атлетической комиссии штата Невада несправедливым. Он предложил сравнить сроки дисквалификации его сына и Макгрегора, а также отметил, что Хабибу выписали штраф в размере 550 тысяч долларов, а Конору – только 50 тысяч.