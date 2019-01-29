Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы на 9 и 6 месяцев соответственно

Атлетическая комиссия американского штата Невада сообщила о наказании бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Конфликт между ними произошел после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев, Макгрегор - на шесть месяцев. Ирландец может вернуться на ринг 6 апреля. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Также бойцам придется оплатить штрафы: Нурмагомедову - 500 тысяч долларов, Макгрегору - 50 тысяч долларов, - передает ТАСС.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 7 октября прошлого года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка россиянин спровоцировал массовую потасовку в зрительном зале и в клетке, в которой также участвовали Макгрегор и члены его команды.