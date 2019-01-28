Come back «Зенита» на Кубке «Матч-Премьер». Разгром «Ростова» - 0:5

28 января в рамках в рамках 3-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» «Ростов» сыграл с «Зенитом». Встреча прошла в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. Арбитр матча Сергей Лапочкин.

Игра началась позиционной атакой зенитовцев, темп игры средний, ближе к медленному, к 5 мин. коллективы перешли к зонному прессингу, много ошибок в передачах, остановок игры.

«Зенит» сегодня мотивирован, заряжен на игру, зацепился за мяч перед чужой штрафной Дзюба и головой сбросил на Мака, но того от сферы корпусом оттеснил Логашов.

С 15 мин. игра пошла на встречных курсах, скорость движения на поле ускорилась

Успокоили игру вновь "горожане". Контролируют они мяч в центре поля, но без особого продвижения вперед.

Кузяев убежал по левой бровке и навесил на дальнюю штангу, где пробивал в падении Дзюба, но в створ ворот форвард попасть не сумел.Зенитовцы неточными по мысли передачами сами разрушают перспективные атаки Откровенно заехал в ногу Кузяеву в центре поля Глебов. За такую грубость увидел перед собой желтую карточку нарушитель. Набрал скорость Маркизио и вырезал пас в штрафную на Кузяева, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.



На 41 мин 0-1! Далер Кузяев! Выиграл верх перед чужой штрафной Дзюба и головой сбросил на Мака, который в касание пасом вывел Кузяева на ударную позицию. Далер без особых проблем переиграл Абаева, пробив в ближний угол. На этом 1-й тайм завершен.

В командах, как всегда на этом турнире,произошли изменения составов, первые мин. атакуют зенитовцы, они прессингуют

На 53 мин 0-2! Артём Дзюба! Последовал навес с углового от Шатова на ближнюю штангу, где головой Маркизио продлил в центр. Рикошетом от Новосельцева снаряд прилетел на дальнюю штангу, где Дзюбе оставалось лишь попасть в пустые ворота. Мягко забросил Маркизио в штрафную, куда на всех парах мчался Дзюба, но залез во "вне игры" форвард.

На 61 мин.0-3! Олег Шатов! Хитро исполнил штрафной Шатов, пробив низом под стенкой. Не лучшим образом Айдаров, прыгнув раньше времени в угол, а мяч полетел точно по центру ворот.Трудно держать соперника под жестким прессингом и при этом наращивать давление , проводя скоростные атаки.Зенитовцы отказываются от длинных забросов из-за боязни потерять мяч, даже при выходе из штрафной в атаку при плотном прессинге выходят из обороны низом, дорожат мячом, это положительный момент в игре зенитовцев. К 82 мин. зенитовцы доминируют, компактно переходят от обороны к атаке, сумели создать хорошее движение

На 86 мин. 0-4! Денис Терентьев! Отобрал мяч на чужой половине поля Терентьев и скинул под удар Заболотному. Справился с выстрелом последнего Айдаров, но на добивании первым оказался все тот же Терентьев, который отправил мяч в сетку.

На 88 мин.0-5! Денис Терентьев! Тут же еще один гол забил Терентьев. Это Заболотный в штрафной накрутил Сухомлинова и низом прострелил во вратарскую. Здесь на опережение сыграл Терентьев и в падении переиграл Айдарова. На этом матч завершился.