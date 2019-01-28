РУСАДА начало проверку слов юниорки о допинге среди фигуристов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало проверку слов 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о «правильном допинге», заявившей, что он нужен спорстменам для хорошего выступления.

Юная московская фигуристка рассказала о потреблении "правильного допинга"

О начале расследования сообшил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, - передает РИА Новости.

Девочка написала в Instagram, что для выступлений на стабильном уровне необходимо "выпить много допинга", но допинг должен быть "правильным", а потом назвала свои слова глупостью.

По словам Гануса, слова фигуристки "отражают культуру отношения к допингу в обществе". Он отметил проблему "формирования информационного поля накануне исполкома ВАДА".