Алексей Олейник поддержал Фёдора Емельяененко

Боец UFC Алексей Олейник считает, что недавнее поражение Фёдора Емельяненко не означает, что тому пора оставить спорт. Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера на 35 секунде боя.

Несмотря на то, что Емельяненко проиграл Бейеру в первом же раунде, Олейник уверен, что для россиянина это ещё не конец, сообщает РИА Новости. Из 44 боёв, которые провёл Фёдор, проигрышными оказались лишь шесть.

"Если бы мы каждому бойцу, который проигрывает, говорили – "тебе пора уходить", то у нас бы почти не осталось спортсменов. На 300 бойцов оставался бы один. Бой прошел, как прошел. Федор из восьми сильных бойцов стал вторым. Я не считаю, что ему нужно уходить. Он проходил достаточно серьезных ребят", - заявил Олейник.