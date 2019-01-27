В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе в Лос-Анджелесе россиянин Федор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру. Бейдер стал чемпионом Bellator. "Теперь он CHAMP CHAMP — двойной чемпион!", - транслировало издание Газета.ру бой Императора с американцем.

Буквально в самом начале первого раунда ударом с левой Бейдер попал в челюсть Емельяненко, после чего добил Последнего Императора. Емельяненко отправляется в глухой нокаут.

После победы над легендарным Емельяненко, Бейдер признался, что "разделить ринг с Емельяненко — для него огромная честь для меня". Он знал, что предстоит соревноваться с величайшим бойцом в истории, и на него это давило.