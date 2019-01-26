Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

На проходящем в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию российские фигуристы завоевали шесть медалей и заняли второе место в общекомандном зачете, уступив французам и обогнав испанцев.

Софья Самодурова принесла российской сборной золотую медаль в женском одиночном катании, серебро завоевала Алина Загитова. У Александра Самарина – серебро в мужском одиночном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в соревнованиях спортивных пар, а Александра Степанова и Иван Букин – в танцах на льду. Спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского принесла команде бронзовую медаль.

Первыми в общекомандном зачете стали французские фигуристы. На их счету две золотые награды. Российская сборная на втором месте, а третью строчку занимают испанцы – им удалось завоевать одну золотую медаль. Проходящий в Минске чемпионат Европы по фигурному катанию завершится завтра показательными выступлениями спортсменов, сообщает ТАСС.