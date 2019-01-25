Российская фигуристка София Самодурова стала чемпионкой Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию выиграла российская фигуристка София Самодурова. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова поднялась на вторую ступеньку пьедестала.

София Самодурова в произвольной программе набрала 140,96 балла, а в короткой – 72,88 балла. По сумме двух прокатов российская фигуристка опередила всех соперниц и с результатом 213,84 балла стала чемпионкой Европы в одиночном катании.

Алина Загитова набрала 123,34 балла в произвольной и 75,00 в короткой программе. С результатом 198,34 балла чемпионка Европы-2018 и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане поднялась на вторую ступеньку пьедестала.

Бронзовую медаль чемпионата Европы завоевала финская фигуристка Вивека Линдфорс, набравшая по сумме двух прокатов 194,40 балла. На четвертом месте – россиянка Станислава Константинова с результатом 189,72 балла. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Минске, сообщает РИА Новости.