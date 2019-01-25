У пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию диагностирован рак

У пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию Натана Эдриана диагностирован рак. О своем диагнозе американский спортсмен рассказал в своем аккаунте в Instagram. По признанию пловца, рак на ранней стадии, медики дали утешительный прогноз. Сейчас спортсмен проходит курс лечения, его поддерживают близкие.

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Натан Эдриан рассказывает: "Недавно я пошел к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, и почувствовал себя нехорошо. После нескольких тестов и визитов к специалисту я узнал, что у меня злокачественные новообразования яичек... Но мы нашли его рано, я начал лечение. Прогноз хороший".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathan Adrian (@nathangadrian)24 Янв 2019 в 12:20 PST

После лечения он намерен вернусь в воду и начать готовиться к Олимпиаде в Токио. И еще он активизирует работу по проблемам мужского здоровья, - передает ТАСС. "Теперь я собираюсь получить степень в области общественного здоровья раньше, чем планировал", - сообщил пловец.

Также Эдриан поделился своими планами на возвращение в спорт. «В течение нескольких недель я вернусь в воду и буду готовиться к Олимпиаде в Токио. Также я попытаюсь сломать стигму игнорирования вопросов мужского здоровья, — написал спортсмен. — Теперь я собираюсь получить степень в области общественного здоровья раньше, чем планировал».

Натан Эдриан завоевал золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4×100 метров вольным стилем, на Играх в Лондоне — на дистанции 100 м вольным стилем, в эстафете 4×100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4×100 м, на Играх в Рио- де-Жанейро — в комбинированной эстафете 4×100 м.

Он был серебряным и дважды бронзовым призером Олимпиад. Среди наград американца - восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира.