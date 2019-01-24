ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР – турнир, организованный телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР и ФОНБЕТ в 2019 году. Первый розыгрыш турнира проходит с 21 по 29 января в катарской Дохе.

Кубок, вручаемый за победу в турнире, весит 17 килограмм – почти втрое больше, чем Кубок мира ФИФА. Диаметр мяча – 21,5 см, что соответствует стандартному мячу 4-го размера. Трофей изготовлен в цветах телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР из золотистой латуни и других металлов.

Несмотря на внушительный вес кубка, на церемонии открытия ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР его выносили на поле воспитанники академии Aspire. Это одна из крупнейших в мире футбольных академий, чьи скауты ежегодно просматривают не менее 500 тысяч юных спортсменов в Азии, Африке и Латинской Америке.

Название турнира, место и год проведения написаны у основания кубка, а таблички с именами и эмблемами команд-участниц прикреплены к верхней части постамента. Каждый год на кубке крепится новая табличка.

У кубка есть реплика весом 5 килограмм. Это первый в мире трофей клубного турнира, напечатанный на 3D-принтере. Вопреки распространенной традиции, победителю будет вручен оригинал трофея, а реплика останется у канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".