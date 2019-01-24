Овечкин повторил рекорд Федорова

Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" хоккеист Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, догнав таким образом на вершине списка российских бомбардиров в истории НХЛ Сергея Федорова. Играй вечно, Овечкин!

На первое место в рейтинге русских бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной Лиги Александра Овечкина поднял бросок нападающего во втором периоде гостевого матча с "Торонто".

Забросив 37-ю шайбу в сезоне и получив 1179-е очко в "регулярках" НХЛ, Ови тем самым повторил результат лучшего российского бомбардира Сергея Федорова, пишет в четверг "Чемпионат".

"Это приятно, конечно. Уверен, что Федоров очень рад, что именно я повторил его рекорд, а не кто-то другой", - цитирует Овечкина журналист Washington Post Изабель Хуршудян.