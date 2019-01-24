Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ в Минске

Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы-2019, стартовавшем 23 января в Минске. Загитова получила за короткую программу вчера 75 баллов.

Воспитанница Этери Тутберидзе показала свою традиционную программу под музыку из "Призрака оперы", - сообщает Газета.ру.

На втором месте после короткой программы другая россиянка - Софья Самодурова, ее тренирует Алексей Мишин.

На третьем месте - Алексия Паганини.

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заметила, что у Алины Загитовой была одна ошибка, за что она получила снижение. Она не докрутила на риттбергере. Станислава Константинова пока, как сказала Тарасова, "не в ногах".

Произвольная программа в женском одиночном фигурном катании состоится 25 января.