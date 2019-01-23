Путин: Россия поборется за включение самбо в число олимпийских видов спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе разговора со студентами МГУ им. Ломоносова заявил, что Россия будет настаивать на включении самбо в число олимпийских видов спорта.

Тему поднял действующий чемпион мира Камиль Абдулазизов: "Безусловно, должны, можем и будем продвигать - аккуратно, спокойно", - ответил на заданный ему вопрос Владимир Путин.

По словам российского лидера, нужно развивать и пропагандировать самбо, делать так, чтобы в других странах появлялись яркие спортсмены, чтобы у этих стран был интерес участвовать.

"У нас там почти нет конкурентов", - заявил глава российского государства, пояснив, что как раз это обстоятельство является одной из основных проблем при решении данного вопроса.