Первую зимнюю проверку «Зенит» проиграл «Локомотиву»

Во вторник, 22 января, в рамках 1-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграл с московским «Локомотивом». Встреча прошла в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. Арбитр матча Виталий Мешков.

У «Зенита» запланировано участие всех игроков в обоих таймах, Сергей Семак хочет увидеть ребят в деле и в физическом, и в тактическом плане. Игра началась с позиционной атаки «Локомотива», темп игры средний, много неточных передач, зенитовцам не удается выйти из-под прессинга в атаку, «железнодорожники» выглядят более агрессивно, зенитовцы плохо гасят чужие контратаки, ничего нового по сравнению с декабрем 2018 г. не видно. Да, "Зенит" пока никуда особо не торопится. Первый матч после сезона, решили вкатываться постепенно подопечные Семака. Да и стоит напомнить, что из отпуска они вышли практически позже всех. Видимо, зенитовцы начали с отработки защитных вариантов игры. Малочисленные болельщики сегодня выбрали в качестве своих фаворитов "Зенит". Судя по акценту, это именно местные любители футбола. Мак улыбнулся трибунам, услышав громкое скандирование.

Сегодня на трибунах есть тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Также замечен Олег Кононов, а вот Валерия Карпина пока не видать. Но думаю, что наставник "Ростова" должен быть где-то тут. Игра идет вязкая, с частыми остановками по причине нарушения правил А вот и "Зенит" в первую атаку перешёл. Набиуллин слева забрался в штрафную площадь, попытался прострелить из-под Игнатьева, но в него в итоге и попал. Мяч после этого отскочил в руку игроку петербуржцев, и Виталий Мешков свистнул.

Игра выровнялась, Мак и Эрнани стали входить в штрафную москвичей ит создавать опасные моменты Середина первого тайма, пока зрелищности нашему футболу не хватает. Ударов по воротам не так много, зато фолов всё больше. Самый активный игрок "Зенита" Набиуллин вновь прорывался по левому флангу, жестковато против него Игнатьев сыграл.

На 29 мин.отличная атака "Зенита". Маркизио подключился по центру, и итальянец с дальней дистанции довольно неплохо низом приложился! Рядом со штангой пролетел игровой снаряд.

На 35 мин Лунев допустил ошибку и Фёдор Смолов! 0:1 Ого, какая ошибка Лунёва Смолов нанёс удар метров с 30-ти, мяч не особо сильно летел под перекладину, голкипер "Зенита" вроде и поймал снаряд в руки, но он выскочил и залетел в сетку. Буквально на 37 мин. Алексей Миранчук здорово продавил защитников "Зенита", отыграл на Смолова, Фёдор увидел Антона Миранчука, который на линии штрафной площади качнул защитника и чётким ударом в дальний угол переиграл Лунёва, счет становится 0:2 На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме составы команд поменялись, активизировались зенитовцы, пытаются реабилитироваться,однако на 51 мин. Алексей Миронов красиво забивает 0:3! Красавец какой! Отличная комбинация "Локомотива", последовал навес с правого фланга, и ворвавшийся в штрафную площадь Миронов с лёта вколотил мяч в девятку ворот Кержакова! Эффектно!

Длинная передача вперёд на Шатова, который подключил по центру Оздоева, и тот нанёс довольно опасный удар! Коченков справился, Дзюба был на добивании, но его успели накрыть. Угловой. Перешли в атаку футболисты "Зенита", заработали угловой, но до подачи дело не дошло. Разыграли мяч петербуржцы, задумали позиционное наступление. Эрнани исполнил штрафной удар, стенку перебросил, но и выше ворот мяч пролетел. Рикошет там был, судя по всему.

Доминировать у «Зенита» не получается, для того, чтобы доминировать, крайние защитники должны создать движение, снабжать игроков атаки точными передачами в центр штрафной.а это и не получается, как и в прошлом году. Продолжает "Зенит" катать мяч, но работы у Коченкова особо и нет. Хотя бы на гол престижа наиграть подопечные Семака не могут

На 82 мин.Эмилиано Ригони завершил многоходовую комбинацию голом -3:1. Забил всё-таки "Зенит"! Провалился левый фланг у "Локомотива", Смольников после передачи на ход оказался там абсолютно один. Прострел Игоря в центр штрафной, и вернувшийся из аренды Ригони в касание отправил снаряд в угол ворот Коченкова.

Хотя это и тренировочный матч, непонятна стратегия и тактика игры зенитовцев, такой же сумбур был и в прошлом году, к этому добавилось безразличие, апатия игроков, может быть уже перетренировались?