Алина Загитова не явилась на первую тренировку чемпионата Европы

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не появились на первой тренировке в рамках чемпионата Европы, который проходит в Минске, сообщает Sport24.

21 января в Минске состоялись две тренировки - утренняя и дневная. Российские фигуристки не появились ни на одной из них. Во время второго занятия группы присутствовала лишь шведка Анита Остлунд.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган объяснил причину: "Поздний прилет наших спортсменок в Минск. Они и не планировали быть на тренировке", - цитирует Sport24.

На состоявшейся сегодня, 22 января, тренировке Алина Загитова первой откатала свою программу "Призрак оперы". Фигуристка выполнила все запланированные элементы и не допустила ни одного падения.