Российский клуб, где играли лучшие футболисты мира, близок к банкротству

Махачкалинский клуб «Анжи», занимающий 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, все ближе к банкротству. Об этом журналистам рассказал главный тренер футбольной команды Магомед Адиев.

По словам Адиева, возглавившего «Анжи» в июне прошлого года, заплату в полном объеме он не получал еще ни разу. В таком же положении находятся и игроки.

Тренер, ставший собеседником «Спорт-Экспресса», отметил, что президент клуба Осман Кадиев делает все для спасения клуба. При этом Адиев выразил сомнение в том, что эти попытки увенчаются успехом.

Специалист добавил, что «все идет к банкротству». Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится, заявил наставник.

«Анжи» ранее принадлежал российскому миллиардеру Сулейману Керимову. В период, когда предприниматель являлся владельцем команды, выступлениями в ее составе отметились бразилец Роберто Карлос, камерунец Самюэль Это’о и некоторые другие известные футболисты.

Керимов продал «Анжи» в конце 2016 года. Перед началом сезона 2018/19 в СМИ появилась информация о тяжелой финансовой ситуации в команде.