Евгений Фурман: Не только российские дети должны заниматься самбо

Евгений Фурман переехал со своей семьёй из Челябинска в Германию 16 лет назад. Летом прошлого года в городе Хайденхайм он открыл клуб самбо «SAMBO COMBAT Eisbären Heidenheim e.V.» и рассказал «Аргументам недели», почему важно развивать самбо даже за пределами России.

– Евгений, почему вы решили создать клуб?

– В том клубе, где занимались мои дети, произошла не очень приятная ситуация. Дело в том, что руководство клуба развивает самбо как хобби, а не как профессиональный спорт. Дети не участвуют в соревнованиях, не выезжают на сборы, соответственно, не могут получать наград на международной арене. Родители выступили против такой ситуации. Мы предложили администрации клуба отправлять детей на турниры, но им такая идея не нравилась. Они сказали, либо ищете другой клуб, либо открываете свой. Мы взяли и открыли.

– Легко ли открыть клуб в европейской стране?

– Все общественные спортивные организации в Германии регистрируются через суд. Дело идёт около 2-3 месяцев. За это время нужно доказать суду, что вы не ставите цель заработать на этом деньги, а хотите развивать спорт. Так что открыть клуб – дело непростое. Я не говорю о том, сколько нервов и времени на это уходит… Изначально мы создавали клуб всемером. Нашли свободный спортзал, договорились о цене. Вместе скинулись на адвоката, добились того, чтобы клуб признали благотворительной организацией. Благодаря этому мы можем получать пожертвования и помощь от государства.

Официально суд зарегистрировал нас в июле 2018-го, так что нам всего полгода. Первые тренировки состоялись три месяца назад. Недавно нашли спонсоров, которые оплатили нам ковер для занятий. До этого дети занимались на гимнастических матах. Всего в клубе – 26 детей. Самому младшему воспитаннику исполнилось пять.

Развивать клуб нам помогают национальный тренер молодежной сборной Германии Андрей Герцен и президент Федерации самбо Германии Олег Габриелов. Они советуют, в какие организации вступить, чтобы получать помощь от государства, также помогли с поиском адвоката.

При этом помимо клуба у каждого из нас есть основная работа. Лично я самбо не занимаюсь. Я воспитанник челябинского хоккея.

– Если вы хоккеист, почему детей отдали на самбо?

– У нас рядом с домом не было хоккея. Если бы был, они бы туда ходили. А так дети сами проявили желание заниматься самбо. Им понравилось. Я вижу, как они усердно тренируются в зале. Думаю, дети нашли себя. Это их вид спорта.

– Каких результатов воспитанники достигли?

– Четыре воспитанника нашего клуба входят в национальную сборную Германии. Пятеро участвовали в Кубке стран Европейского союза по самбо в Латвии, выиграли одну золотую медаль и две серебряных.

Мои сын Владислав и дочь Мелина – двукратные чемпионы Германии по самбо. Влад участвовал в Чемпионате Мира по самбо среди кадетов, но, к сожалению, волнение ему помешало одержать победу. Зато получил опыт. Это хорошая школа и для него и для нас. Мы внимательно смотрели, как выступали другие ребята, увидели, чем сейчас сильно мировое самбо. В следующем году, уверен, победа будет за нами. У нас прекрасный тренер. Моё мнение: хороший детский тренер – залог успеха.

– Какие цели вы сейчас перед собой ставите?

– Главная цель, чтобы дети хотели и ходили заниматься самбо. Если мы начинаем развивать молодое поколение, то через несколько лет это даст положительные результаты.

В том году мы посетили около восьми турниров. В 2019 постараемся как можно чаще ездить на сборы и соревнования, но многое зависит от спонсоров. Кампании «Trans Frio» Виктора Штадлера и «Heik» Вальдемара Хайка неоднократно нам помогали. Они выделили средства на покупку ковра, оплатили поездку на чемпионат Германии.

Хочется, чтобы наш клуб знали в Европе и во всем мире.

– На ваш взгляд, почему важно развивать самбо даже за пределами России?

– Мы как выходцы из России считаем, что это наш спорт. Мы его обязаны развивать. У самбо большое будущее.

На мой взгляд, борец, как художник. Он может сам выбирать любой стиль: бороться, как он хочет. Его ничто не ограничивает.

В целом в Германии самбо неплохо развивается. В ноябре МОК временно признал самбо Олимпийским видом спорта, думаю, это только подогреет интерес новичков к этой борьбе. Наш клуб будет прикладывать все усилия, чтобы привлечь как можно больше детей и взрослых. Я часто приглашаю немецкий школьников к нам на занятия. Они видят, как проходят тренировки, смотрят показательные выступления. Если заинтересовались, приходят к нам. Всё-таки не только российские дети должны заниматься самбо.