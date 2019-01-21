Юная московская фигуристка Анастасия Шаботова рассказала о потреблении "правильного допинга" для стабильных выступлений. 13-летняя Шаботова победила на пятом этапе Кубка России.

Российская фигуристка заявила в Instagram: "Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить". Задавшись вопросом пьют или не пьют на катке "Хрустальный", фигуристка ответила: "Нет, ну конечно, пьют".

Неоднозначное заявление юной спортсменки генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган назвал "глупостью", - сообщает "Спорт-Экспресс". Так же отреагировал и президент ФФКР Александр Горшков.

Напомним, на катке "Хрустальный" тренировались Алина Загитова, Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Анна Погорилая.

Шаботова - кандидат в мастера спрта, занимается фигурным катанием в спортивной школе "Снежные барсы", перейдя туда в прошлом сезоне из "Москвича".