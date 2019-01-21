Девятилетния ученица Плющенко выполнила прыжок в три с половиной оборота

Девятилетния ученица олимпийского чемпиона, легендарного фигуриста Евгения Плющенко София Титова выполнила прыжок в три с половиной оборота. Успехами ученицы похвастался сам Плющенко, опубликовав видео в Instagram. Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру

"Титова Софья -9 лет и её Аксель 3,5 оборота. Я такого в её возрасте не видел,я на полу запрыгал в 11 лет!" - написал Евгений Плющенко в соцсети.

Девочка занимается фигурным катанием в Академии Плющенко. Евгений Плющенко после завершения спортивной карьеры делает ледовые шоу и тренирует детей в своей академии, открытой с супругой продюсером Яной Рудковской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)20 Янв 2019 в 1:28 PST

На прошедшем чемпионате России три призовых места занили воспитанницы тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей Евгению Медведеву и Алину Загитову.