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Девятилетния ученица Плющенко выполнила прыжок в три с половиной оборота

21 января 2019, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Девятилетния ученица Плющенко выполнила прыжок в три с половиной оборота
фото: pixabay.com

Девятилетния ученица олимпийского чемпиона, легендарного фигуриста Евгения Плющенко София Титова выполнила прыжок в три с половиной оборота. Успехами ученицы похвастался сам Плющенко, опубликовав видео в Instagram. 

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"Титова Софья -9 лет и её Аксель 3,5 оборота. Я такого в её возрасте не видел,я на полу запрыгал в 11 лет!" - написал Евгений Плющенко в соцсети.

Девочка занимается фигурным катанием в Академии Плющенко. Евгений Плющенко после завершения спортивной карьеры делает ледовые шоу и тренирует детей в своей академии, открытой с супругой продюсером Яной Рудковской.

 
 
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)20 Янв 2019 в 1:28 PST

На прошедшем чемпионате России три призовых места занили воспитанницы тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей Евгению Медведеву и Алину Загитову.

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