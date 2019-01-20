Андрей Аршавин впервые после расставания с Юлией Барановской встретился с их общими детьми.

Бывший нападающий "Зенита" сфотографировался с сыновьями, опубликовал фото в Инстаграм и написал: "Мои клоны!!! Люблю вас!!!".

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Всего у Аршавина четверо детей. После расставания с Юлией, на которой он официально не женился, Аршавин расписался и сыграл свадьбу с матертю двоих детей Алисой Казьминой. В браке с Казьминой у Аршавина родилась дочь Есения. Недавно стало известно о разводе Аршавина с Казьминой.

Целых пять лет футболист не видел Артема, Яну и Арсения. Юлия Барановская изо всех сил старается развивать детей. Артем и Яна - творческие ребята, танцуют. Арсений увлекся спортом, хочет как папа забивать голы. Теперь, возможно, Аршавин поделится мастерством с сыновьями.

После завершения спортивной карьеры Андрей Аршавин стал куратором детского футбольного проекта "Сириус в "Зените". В комментариях к фото с сыновьями пишут, что он встретился с детьми из-за работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)19 Янв 2019 в 7:02 PST

А это Юля на отдыхе с детьми:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)17 Янв 2019 в 1:32 PST

Не будет сейчас писать об изменах Аршавина и почему он развелся с Казьминой, или она с ним.