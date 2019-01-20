Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру
20 января 2019, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру. Такое заявление сделала сама спортсменка в Инстаграм. Но Туктамышева заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед, - передает РИА Новости.
В декабре 2018 года состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева была к нему готова и хотела выступить. Но заболела - воспаление легких. Пришлось наблюдать за соперницами, а не соревноваться с ними. Лиза сожалела, что не могла выступить.
Они писала в соцсети: "Сегодня начинается чемпионат России в Саранске, к сожалению, без меня. А ведь к 22 годам это был бы мой 12 взрослый чемпионат России подряд! Желаю удачи всем участникам!"
На днях Туктамышева опубликовала видеозапись своей тренировки и сообщила: "А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму".
Напомним, воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева минувшей осенью стала победительницей Гран-при в Канаде.