Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру. Такое заявление сделала сама спортсменка в Инстаграм. Но Туктамышева заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед, - передает РИА Новости.

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В декабре 2018 года состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева была к нему готова и хотела выступить. Но заболела - воспаление легких. Пришлось наблюдать за соперницами, а не соревноваться с ними. Лиза сожалела, что не могла выступить.

Они писала в соцсети: "Сегодня начинается чемпионат России в Саранске, к сожалению, без меня. А ведь к 22 годам это был бы мой 12 взрослый чемпионат России подряд! Желаю удачи всем участникам!"

На днях Туктамышева опубликовала видеозапись своей тренировки и сообщила: "А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму".

Напомним, воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева минувшей осенью стала победительницей Гран-при в Канаде.