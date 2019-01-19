Знаменитый фигурист Евгений Плющенко сравнил себя с непобедимым "терминатором" и сообщил о возвращении на лед всего лишь через семь дней после непростой операции на шейном отделе позвоночника.

Лечащий врач Евгения Плющенко разрешил ему вернуться к тренировкам, и Евгений не стал долго ждать. Спортсмен уточнил, что побил свой собственный рекорд, встав на коньки через неделю после хирургического вмешательства, передает в субботу, 19 января, "7 Дней".

Ранее сообщалось, что Плющенко удалили грыжу в шейном отделе позвоночника. Мужчина уже много раз оказывался в операционной из-за проблем со спиной, которые вызваны тяжелыми физическими упражнениями.