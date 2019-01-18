Тимофей Кургин: «Флойд Мейвезер - гениальный спортсмен и талантливый бизнесмен»

31 декабря в Токио (Япония) состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и японцем Теншином Насукавой.

Несмотря на то, что поединок являлся выставочным, таковым он был лишь формально. Это был самый настоящий боксерский поединок, единственное отличие от официального — результат боя не объявлялся и не фиксировался.

Мейвезер не стал играться с соперником, и довольно быстро с ним разобрался. Уже в первом раунде он трижды отправил японца на настил, тем самым вынудив его секундантов выбросить полотенце.

Флойд Мейвезер не выходил на ринг с августа 2017 года, когда он добился своей пятидесятой победы в профессиональной карьере, нокаутировав Конора Макгрегора. До боя с ирландцем Флойд дрался аж в сентябре 2015 года. Тем не менее, нужно отдать американцу должное — каким-то только ему ведомым образом, редко выходя на ринг, он умудряется поддерживать запредельный интерес к своей персоне. За бой с Насукавой Флойд получил $9 миллионов. Еще ни один боксер или боец не получал таких денег за выставочный поединок, который к тому же и продлился менее трех минут. При этом по словам экс-чемпиона, он даже не готовился к этому бою — лишь изредка посещал зал и провел несколько легких спаррингов. Как принято говорит: «Все познается в сравнении», и для того, чтобы понять, насколько уникален Мейвезер и то, что он делает, давайте посмотрим, сколько зарабатывают современные звезды бокса. Лучший действующий боксер мира на данный момент по версии издания TheRingукраинец Василий Ломаченко заработал за свой прошлый поединок $2 миллиона — на данный момент, это его самый большой гонорар. И это был один из самых сложных боев в его карьере. Мейвезер за очень легкий для него и при этом неофициальный бой заработал $9 миллионов.

«Я не пытаюсь вернуться в бокс, — заявил Мейвезер. — Я просто хотел развлечь своих фанатов в Японии. Я все ещё «на пенсии»».

Но по ходу своей карьеры Мейвезер уже приучил всех к тому, что его заявления могут поменять направление в любой момент.

«Я — человек, и иногда я могу противоречить самому себе», — однажды сказал Мейвезер с улыбкой на лице.

В феврале Флойду исполнится 42 года. Возраст, в котором многие даже именитые боксеры уже неинтересны публике. Что касается Мейвезера, то американские каналы и спонсоры готовы платить ему колоссальные деньги за возвращение. Еще 5 лет назад гонорар в $100 млн для боксера за один поединок казался чем-то недосягаемым. Но в плане умения вести бизнес Флойд Мейвезер всегда был в своей собственной лиге, и для него $100 млн за официальный бой уже не столь привлекательная сумма. Он уже дважды с легкостью превысил эту планку и поднял ее до 300 млн. И нужно отметить, даже при том, что за последние 3 года он провел лишь один официальный бой и один выставочный (с Насукавой), ещё один чек на $300 млн — это вполне достижимая цель для такого уникума, как Мейвезер.

О таланте Флойда Мейвезера оставаться на вершине спорта в течение такого долгого времени рассказывает его друг и основатель проекта «TMT Russia» Тимофей Кургин.









«Флойд Мейвезер в очередной раз доказал, чего можно достичь, когда в одном человеке сочетаются гениальный и трудолюбивый спортсмен и талантливый бизнесмен, — говорит Тимофей Кургин. — Он завершил карьеру, но ему все равно предлагают громкие бои. Даже сейчас на пороге своего 42-летия, не выступая в официальных боях, он все равно самая влиятельная фигура не только в боксе, но и в единоборствах в целом. Менее чем за три минуты боя он заработал $9 млн. Многим современным звездам нужно провести 5-6 боев, чтобы заработать такие деньги. И все это результат упорного труда и самоотдачи. И этим упорным трудом он радует свою огромную фанатскую базу. Он делает это ради тех, кто ценит его талант и его достижения».

Отдельно хотелось бы отметить слова Тимофея Кургина про упорный труд. Каким бы смекалистым ты ни был, если ты не готов изо всех сил работать ради достижения своей мечты, вряд ли ты добьешься многого. Ведь в первую очередь Мейвезер — невероятно трудолюбивый боксер, и только потом уже успешный бизнесмен. Его труд — это основа его успеха. Свою бизнес-империю он построил на невероятных достижениях. Он призер Олимпийских игр и 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях среди профессионалов — уникальное достижение.

Пока что, по его же словам, Флойд «на пенсии». Но одно мы знаем точно — Мейвезер постоянно анализирует тенденции мира единоборств, чтобы найти подходящий момент для своего очередного возвращения. Наступит ли такой момент, покажет время, но даже находясь на пятом десятке, Флойд Мейвезер может еще выше поднять и без того находящуюся на невероятных высотах планку своих достижений, а также пополнить свой банковский счет. Недаром же Мейвезер носит прозвище «Money».

«Как Флойд сам говорит, он бизнесмен, и, если это будет хорошая сделка, то на бой он выйти сможет, — говорит Тимофей Кургин. — Я лично против этого и просил его этого не делать. Знаю, что его дети просили больше не драться, и его менеджер Эл Хэймон просил, но решения принимает он сам».

Именно это и отличает Мейвезера — все ключевые шаги его карьеры были следствием его собственных решений. Иногда он принимал решения, которые со стороны казались нелогичными. Но через некоторое время становилось очевидно, что он все делал правильно, и как будто заранее предвидел развитие ситуации. В 2006 году он ушел от крупнейшего на тот момент промоутера мирового бокса Боба Арума. Казалось бы, каков смысл такого шага? Но Флойд видел перспективу намного шире, чем те люди, которые занимались его продвижением. Он понял, что может создать высокоэффективную команду, которая будет работать на него, и что немаловажно — больше не нужно отдавать 30% гонорара промоутеру. За 11 лет работы с Арумом Флойд Мейвезер заработал около $30 миллионов. За 11 лет «самостоятельного плавания» он заработал примерно миллиард долларов. Это, вероятно, самое лучшее отображение того, насколько умен Флойд Мейвезер, и насколько взвешенно и прозорливо он принимает решения о том, что ему делать дальше. Так что, если экс-чемпион, вопреки мнению его команды и семьи, решит вернуться на ринг, это будет выверенное решение.

«Хотя Флойд уже заработал около миллиарда долларов, приумножить свой капитал минимум на 20% за два месяца — это очень хорошо с точки зрения бизнеса, — говорит Тимофей Кургин. — Флойд много путешествует, но постоянно погружен в бизнес: у него четыре телефона, он регулярно с кем-то разговаривает. Помню, что в Грозном ему в какой-то момент пришлось выйти и около часа проговорить по телефону, чтобы решить какие-то свои вопросы. Видно, что он очень умный, что у человека высокий интеллект, плюс серьезный самоконтроль и самообладание во всем».

Справочно

Тимофей Кургин. Биография

Тимофей Кургин родился в городе Раменское Московской области в 1977 году.

Тимофей начал заниматься боксом в микрорайоне Холодово (Раменское) в спортивном комплексе «Радуга». Отец Тимофея — Геннадий Кургин — выиграл чемпионат СССР по боксу в 1980 году в категории до 71 кг.









Тимофей Кургин выступал на соревнованиях федерального уровня в составе сборной Московской области. В 14 лет он выиграл первенство центрального Совета профсоюзов России, а в 15 лет в составе «Трудовых резервов» завоевал серебряную медаль первенства России среди юношей.

Тимофей Кургин постоянно следит за выступлениями популярных спортсменов, а также помогает талантам из России. Среди нескольких спортивных проектов поддержку Кургина получает спортивная команда и молодёжное движение Industrials.









Среди спортсменов Industrials топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Никита Крылов, топовый боец Fight Nights Global Кирилл Крюков, претендент на чемпионский титул промоушена М-1 Global Валерий Мясников, претендент на чемпионский титул промоушена Fight Nights Global Максим Буторин, один из лучших молодых боксеров России Владимир Мышев, один из самых зрелищных и волевых бойцов М-1 Global Алексей Махно.

При поддержке Тимофея Кургина Industrials ежегодно проводит в городах России фестивали уличной культуры и международные турниры по смешанным единоборствам, в которых принимают участие и перспективные ребята, и уже известные спортсмены. На турнирах Industrials талантливые бойцы получают возможность проявить себя и получить поддержку в развитии спортивной карьеры.

Со своей женой Лилианой, которая была первой вице-мисс Украины, Тимофей Кургин познакомился в 2001 году. В 2003 году пара оформила отношения официально. Они воспитывают четырех сыновей: Дмитрия, Ивана, Давида и Федора. Старший сын Тимофея Кургина занимается боксом.

В настоящее время Тимофей Кургин является президентом благотворительного фонда «Русский лес», а также основателем собственной инвестиционной компании Sylcorp.

Тимофей Кургин часто посещает большие боксерские вечера в Соединенных Штатах. На одном из таких событий он познакомился с лучшим боксером своего поколения Флойдом Мейвезером-младшим.

В 2011 году при содействии Тимофея Кургина была открыта «Академия Бокса» в Лужниках. С 2017 года при поддержке госкорпорации «Ростех» — «Академия бокса» стала проводить турнир «Ударная десятка». Бренд-амбассадорами этого проекта были спортсмены мирового уровня Николай Валуев, Рой Джонс-младший, Олег Саитов, Дмитрий Пирог, Бату Хасиков, Григорий Дрозд, Денис Лебедев и другие.









В конце 2015 года Тимофей Кургин стал инициатором проведения самой массовой открытой тренировки с участием Флойда Мейвезера, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Тимофей Кургин и Флойд Мейвезер основали совместный проект The Money Team Russia. Основная цель этой компании — развитие бокса и Lifestyle-направления в России.

22 сентября 2018 года при поддержке Тимофея Кургина в станице Шелковская состоялось торжественное открытие нового православного храма в честь святой великомученицы Варвары. Присутствовавший на церемонии открытия Рамзан Кадыров наградил Тимофея Кургина медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за активное содействие строительству храмового комплекса, включающего также первую в Республике православную школу.