Фигуристка Евгения Медведева не позволила фанату поцеловать себя

Фигуристка Евгения Медведева ловко увернулась от поцелую поклонника. Забавный инцидент произошел во время автограф-сессии перед матчем баскетбольной Евролиги между армейцами и немецкой "Баварией".

На автограф-сессии присутствовали также бывший футболит Сергей Игнашевич и защитник баскетбольного ЦСКА Корри Хиггинс, передает teleprogramma.pro.

В какой-то момент к Евгении Медведевой подошел один из фанатов и захотел поцеловать ее в щеку. Девушка, однако, заметила намерение молодого человека и увернулась. Чтобы не потерять лицо, тому пришлось попросить фигуристку о селфи и автографе, а затем спешно ретироваться, сообщает РИА "Новости".

Видео можно увидеть на страничке пользователи Twitter.