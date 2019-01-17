Алексей Буторин начал подготовку к бою с Даниэлем Толедо

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутёр Алексей Буторин проведёт бой с испанцем Даниэлем Толедо по прозвищу Аллигатор.

Алексей Букторин: “Толедо - непростой соперник. Видел его в боях с Тиаго Сильвой и с Амирханом Гулиевым. Он - неуступчивый, бьющий, любит порубиться, идет в размен, не боится этого. Довольно-таки опасный оппонент. По стилю мы с ним чем-то похожи. Думаю и зрители будут довольны. Конечно, пока драться мне удобнее с ударниками. С другой стороны, мы не можем выстроить весь свой карьерный путь так, как нам комфортно. В смешанных единоборствах это невозможно, тут пришел и будь готов работать с ударниками и борцами. Были бои, где мне, не хватало навыков борьбы, но это только мои трудности и мои ошибки. И сейчас работаю над этим.









В подгонке менять ничего не буду. По борьбе продолжаю работаю с Шарапом Гитиновым. Борьба идет сложно, вроде бы понимание есть, но не надо останавливаться. Главное, не допустить ошибку, которую сделал несколько боев назад, когда увлекся борьбой и изменил приоритеты в подготовке. В результате ударной технике отвел недостаточно времени. Нужно понимать, что за маленький промежуток времени существенных знаний и навыков набрать невозможно. Если бы было бы так просто, пошел, позанимался месяц и стал борцом. Это не сработает. Залог успеха - постоянно трудиться. АлПодготовку к бою проведу в Санкт-Петербурге. Проведу стандартный тренировочный лагерь в клубе “Сечь” и в клубе “Ахмат Санкт-Петербург”. Над ударной техникой работаем с Егором Пушкиным. Буду повышать функциональную подготовку. С командой “Сечь” и “Ахмат” готовиться, нарабатывать-отрабатывать, подводиться.









Переход тяжелый вес сложился для меня пока удачно. Подгтовка к предыдущему бою с Кори Хэндриксом получилось комфортная и физически, и психологически. Подошел к поединку спокойный, сконцентрированный, не переутомленный весогонкой, не загнанный мыслями о весе. Но, нужно признаться, что Кори Хэндрикс не был силен в борьбе. Поэтому только будущие бои покажут, хватит ли мне сил, хватит ли у меня физики противостоять, защищаться и подняться в топ в этом весе".

32-летний спортсмен из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутёров полутяжёлого веса. Бой Буторин-Толедо пройдет в рамках турнира ACA 93 на Сибур-Арене.