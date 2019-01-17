Зачем россиянам нужна скандинавская ходьба?

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о популярности скандинавской ходьбы в регионе.

Северная ходьба получила особый интерес во всём мире с 1990-х годов. Она появилась благодаря финским лыжникам.

Президент Российской федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков рассказал, что этот вид активности становится популярен не только в Удмуртии, но и во всей России, сообщает NEWS.ru.

«Думаю, что в России уже несколько миллионов человек занимаются скандинавской ходьбой. Точных цифр никто не знает, не проводилось соответствующих исследований», — подчеркнул он.