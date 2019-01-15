Фигуристка Евгения Медведева собирается вернуться в Россию

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 Евгения Медведева собирается вернуться в Россию, когда завершит спортивную карьеру. После второго места на Играх в Южной Корее, проиграв Алине Загитовой, Женя приняла решение сменить наставника - тренировавшую их с Алиной Этери Тутберидзе.

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Медведева выбрала нового тренера - канадского специалиста. Девушка начала тренироваться в Торонто у Брайана Орсера, но выступает за Россию.

По признанию Жени журналистке Марии Командной, она ради работы готова жить в другой стране несколько лет, но вернется в Россию, на родину. Интервью Евгении Медведевой размещено в Instagram-аккаунте Марии Командной. По словам Жени, для нее "русский дух" - это когда она дышит родным воздухом, и люди вокруг говорят на родном языке.