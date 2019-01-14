Футболист Андрей Аршавин влюбился в Алису Казьмину, когда жил с Юлией Барановской. Аршавин без оглядки ушел от Барановской, которую, кстати, до ЗАГСа не довел, хотя она родила ему троих детей.

Аршавин и Алиса сыграли красивую свадьбу. Футболист занялся воспитанием детей супруги. Как хвалилась Казьмина, он нашел с ними общий язык. Они родили дочь Есению.

В то же время Юлия Барановская какое-то время переживала, что отец вообще не общается с детьми. Не задержался Аршавин и с Алисой. После развода с 37-летним футболистом бывшая супруга бывшего нападающего "Зенита" и сборной России считает, что он ведет себя как пацан. Алиса сожалеет, что Аршавин так ведет себя и не исключает, что может "включиться здравый ум".

"Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – цитирует Казьмину starhit.ru. Слухи о романах Аршавина появились уже давно. Говорят, жена простила ему одну измену. Но недавно Аршавин перестал скрывать отношения с моделью. С новой девушкой его видели в Петербурге и в Москве.

Алиса Аршавина лично подтвердила развод. Она воспитывает троих детей.