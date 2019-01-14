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Они будут драться за Кубок Президента

14 января 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Они будут драться за Кубок Президента

С 31 января по третье февраля в Краснодаре будет проходить престижный всероссийский боксерский форум. В рамках, которого состоятся бои лучших профессиональных боксеров России на Кубок Президента в легком и суперполусреднем весе.

Кубок Президента, по значимости и размаху вполне можно считать российским аналогом Всемирной боксерской суперсерии Мохаммеда Али. Здесь так же восьмерка сильнейших боксеров, по олимпийской системе, в течение полугода будет определять сильнейшего бойца. И уже второго февраля 2019 года в Краснодаре пройдет первый раунд Кубка Президента России.

А финал Кубка Президента состоится в Москве на Красной площади, в День бокса, 22 июля. И вполне возможно, что в награждении будет участвовать Владимир Путин.

Предложение об участии в турнире получили, и свое согласие, уже дали команды известных южноуральских боксеров-профессионалов: Дениса Шафикова, Константина Пономарева и Алексея Евченко. В эти дни в челябинском центре олимпийской подготовке «Урал» проходят упорные тренировки.

Супер-тренер Сергей Новиков

Наши боксеры считаются одними из основных претендентов на победу в этом престижном турнире

Житель Миасса Денис Шафиков - интерконтинентальный чемпион мира IBO, чемпион Европы EBU в легком весе. 22 февраля 2014 года в Макао (Китай), Шафиков пытался завоевать чемпионский титул по версии IBF, в бою с мексиканцем, Мигелем Васкесом.
18 декабря 2015 года Денис Шафиков встретился с экс-чемпионом мира во 2-м полулёгком весе, не имеющим поражений кубинцем Рансесом Бартелеми. На кону был вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Но удача, и на этот раз отвернулась от южноуральского боксера.

30 июня 2017 года Денис Шафиков сразился с чемпионом мира в лёгком весе по версии IBF, не имеющим поражений американцем Робертом Истером-младшим. Поединок получился близким и конкурентным. Но судьи отдали победу действующему чемпиону.
Денис Шафиков не скрывает, что по прежнему намерен бороться за титул чемпиона мира в профессиональном боксе, и победа в боях на кубок президента России, даст ему реальный шанс на четвертую попытку взобраться на боксерский Олимп.

Еще один боксер из Миасса, Константин Пономарев в ночь с 1 на 2 мая 2015 года, в историческом поединке отобрал необычайно авторитетный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF, в полусреднем весе, у очень сильного, еще не битого канадца-нокаутера Микаэла Зюски. И конечно же, стать чемпионом Северной Америке, непосредственно на ринге, в Мекке профессионального бокса в ЛасВегасе, конечно же, это просто фантастика.

Тренер СК «Урал» Сергей Галикеев

Челябинец Алексей Евченко в 2001 году стал чемпионом России среди молодежи по кикбоксингу. Уже на следующий год добился чемпионского звания во «взрослом» разряде. Попал в сборную страны. Поехал на первенство мира среди молодежи в 2002 году и там завоевал золото в разделе фулл-контакт. После чего перешел в профессиональный бокс. Евченко двукратный чемпион России, и экс-обладатель европейских титулов WBO и РАВА в профессиональном боксе.

Константин Пономарев

 В атаке Денис Шафиков

 Алексей Евченко

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