Российские биатлонисты выиграли эстафеты на Кубке мира

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе мужская и женская сборные России одержали победы. Женщины завоевали золото в эстафете 4 по 6 километров, мужчины выиграли в эстафете 4 по 7,5 километров.

В составе женской сборной России по биатлону победу празднуют Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Девушки избежали штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов. Их результат – 1 час 18 минут 46,3 секунды.

Мужская сборная России по биатлону в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова допустила шесть промахов на восьми огневых рубежах. Дистанцию российские биатлонисты преодолели за 1 час 20 минут 54,3 секунды, сообщает РИА Новости.