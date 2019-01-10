Олимпийская чемпионка назвала Антона Шипулина предателем

Легендарная российская спортсменка - двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова считает биатлониста Антона Шипулина, объявившего о завершении карьеры, предателем. Биатлонист Шипулин завершил свою карьеру девятым местом

Резцова заявила: "Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду". 31-летний Антон Шипулин за неделю до нового года объявил о завершении карьеры. СМИ писали, что знаменитый биатлонист может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Но в ходе пресс-конференции 25 декабря 2018 года Шипулин признался, что очень устал от двойных стандартов в спорте. По его словам, спорт стал "очень грязным". Как он сказал, в настоящий момент повсюду двойные стандарты, а желания бороться с ветряными мельницами у него нет.

Хотя еще в октябре Антон собирался продолжать спортивную карьеру. Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, многократный призёр чемпионатов мира.

Анфиса Резцова удивлена, что Шипулин тянул с объявлением о завершении карьеры в спорте.

"Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы", — цитирует Резцову "Спорт день за днём". По мнению Анфисы Резцовой, Шипулина могут позвать в политику или на госслужбу и он согласится, хотя способностями не обладает.

"Мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры", - высказала она своё мнение.