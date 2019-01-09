Трансферные проблемы «Зенита» - как восполнить потери в качестве

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предстоит непростая зимняя трансферная кампания — нужно избавиться от багажа Роберто Манчини и укрепить состав, чтобы в итоге не упустить золотые медали. С количеством здесь, как справедливо заметил недавно Дзюба, всё в порядке, а вот с качеством…

Треть игроков из обоймы как говорится «полируют скамейку» С учетом сложившийся ситуации интересно кого на сегодняшний день рассматривает «Зенит» на усиление своего состава, время для этого есть т. к. зимнее трансферное окно в России занимает период с 23 января по 22 февраля

Ласло Кляйнхайслер ("Астана", полузащитник) – 1,5 млн евро

Полузащитник сборной Венгрии попал в сферу интересов "Зенита" в начале декабря. По сообщениям СМИ, питерский клуб намерен решить проблемы в полузащите именно приобретением 24-летнего хавбека "Астаны", который стал ключевым игроком казахстанского клуба в текущем розыгрыше Лиги Европы. Спорое решение, учитывая класс Кляйнхайслера, вехой карьеры которого является бременский "Вердер", где он так и не смог закрепиться, рассекая по арендам. Но рискнуть можно: 1,5 млн евро за относительно молодого футболиста – не деньги для "сине-бело-голубых".

Деннис Ман ("Стяуа", нападающий) – 3,5 млн евро

Несмотря на свой юный возраст, 20-летний вингер "Стяуа" второй сезон подряд разрывает Высшую лигу Румынии: в 43 матчах Ман забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Агент игрока Анамария Продан отказалась комментировать интерес со стороны питерского клуба, призвав дождаться даты окончания первой части румынского чемпионата – 22 декабря. Мы дождались, Анамария. Дождался ли "Зенит"? На данный момент трансферная стоимость Мана составляет 3,5 млн евро, хотя еще минувшей зимой он стоил меньше – 1,2 млн евро.

Джереми Сен Юст ("Фейеноорд", защитник) – 5 млн евро

"Наконец-то защитник", - воскликнули в один голос все болельщики "Зенита". По данным Algemeen Dagblad, 22-летний центр-бэк "Фейеноорда" находится в шорт-листе боссов питерского клуба. В нынешнем сезоне защитник, считающийся одним из перспективнейших игроков "красно-белых", провел 13 матчей в голландской Эредивизи, забил 1 гол, заработал 1 желтую и 1 красную карточки. Потенциальный трансфер Сен Юста оценивается в 5 млн евро, однако нет сомнений, что "Фейеноорд" запросит у "Зенита" больше. Потянут ли "сине-бело-голубые"?

Оле Сельнес ("Сент-Этьен", полузащитник) – 8 млн евро

24-летний норвежец проводит свой лучший сезон в карьере, да еще и во французской лиге – чемпионате из ТОП-5. За "Сент-Этьен" в текущем розыгрыше Лиги 1 Сельнес провел 17 матчей, отдав 5 голевых передач. Согласитесь, неплохой показатель для игрока центральной оси. Если "Зенит" договориться с французами, то получит в свое распоряжение цепкого разрушителя, способного сыграть при надобности и впереди. Именно этот футболист должен стать решением проблем петербуржцев в центре поля, а не Кляйнхайслер, от которого можно ожидать чего угодно. По данным Transfermarkt, ценник Сельнеса установлен на отметке в 8 млн евро, однако вряд ли "Сент-Этьен" отпустит своего ключевого игрока менее чем за 12-15 млн евро.

Лука Тузар ("Лион", полузащитник) – 20 млн евро

За опорным полузащитником "ткачей" давно следит пол-Европы, однако в последний день 2018 года авторитетное французское издание L’Equipe сообщило, что интерес к Тузару проявляет и "Зенит". По данным источника, руководство питерского клуба связалось с боссами "Лиона", но получило отказ – в данный момент французская сторона не готова расстаться с перспективным 21-летним хавбеком. Уговорить их будет тяжело: игрок молодежной сборной Франции оценивается в 20 млн евро.

Денис Прат ( «Сампдория», полузащитник) -20 млн евро

По информации РИА ФАН, игроком «Зенита» может стать полузащитник «Сампдории» Деннис Прат, но это вариант на случай ухода из команды Леандро Паредеса.Петербургский клуб, якобы готов заплатить за 24-летнего бельгийца 16 миллионов евро, но итальянская команда хочет получить за трансфер не менее 20 миллионов.Контракт Прата с «Сампдорией» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне хавбек провел в Серии А 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Карл Карсдорп («Рома», защитник) -цена пока не определена

Турецкий журналист и спортивный комментатор Шафак Малатая в своем твиттере сообщил, что «Бешикташ» и «Зенит» борются за правого защитника «Ромы» голландца Карла Карсдорпа. 23-летний игрок - воспитанник академии «Фейерноорда». Летом 2017-го подписал контракт с «Ромой» на пять лет, сумма трансфера составила 14 млн евро. Но срезу получил травму, а когда восстановился в октябре, получил разрыв крестообразных связок.

В начале своей карьеры Карсдорп играл в центре полузащиты, с возрастом сместился и стал играть правого флангового защитника. Вместе с тем, у Рика остались навыки длинных точных передач и ведения игры. Также Карсдорп является сильным атлетом, что позволяет ему быстро передвигаться по бровке и успевать возвращаться назад. Часто использует прострелы в штрафную, с которых его команде удаётся забивать голы.

Представленные кандидатуры не впечатляют и тут важно понимать, что зима не лучшее время для массовой закупки по двум причинам. Во-первых, стоимость трансферов чаще всего завышена. Во-вторых, чересчур сильно обновлять команду посреди сезона рискованно, людям потребуется время на притирку друг к другу, и можно банально потерять драгоценный по весне месяц или даже два.

Поэтому, безусловно, «Зениту» очень нужны трансферы, но двух-трёх очень крутых покупок Позиция для усиления номер один – левый фланг обороны. Набиуллин не прогрессирует, Жирков никак не восстановится, а у Чернова 31 декабря заканчивается контракт, который не будет продлён. На это место нужно покупать игрока уровня основы, сильнее всех выше названных, готового давать результат прямо сейчас, а не в перспективе.

Вторая по приоритетности задача – усиление и разнообразие атакующей линии. Чтобы команда ушла от силового футбола в сторону комбинационного, нужна парочка игроков иного стилистического плана, более тонких и техничных, владеющих дриблингом и умеющих делать разницу за счёт индивидуального мастерства. А то сейчас «Зенит», к примеру, по среднему количеству обводок занимает 10-е место в чемпионате (ниже – строгие «Оренбург» и «Рубин», а также аутсайдеры «Анжи», «Крылья», «Енисей», «Урал»).

Было бы идеально приобрести универсала типа Кокорина (на которого как раз и возлагались надежды), готового сыграть как на фланге, так и в оттяжке, в зоне «под нападающим».

Третья позиция, нуждавшаяся по осени в доукомплектовании, — центр поля, где требуется мобильный и выносливый футболист, умеющий как созидать, так и качественно разрушать. Но здесь стоит последить за темпами восстановления Нобоа. Если эквадорец будет готов к марту, с поиском новичка можно не спешить.

Четвёртая вероятная задача — центр обороны. Но тоже необходима оговорка: если Семак продолжит использовать модуль 3-Х-Х, как в ноябре-декабре, то ещё один исполнитель в эту зону желателен. Ставить одним из крайних центральных защитников Анюкова – не самое оптимальное занятие. Если же тренерский штаб вернётся к 4-Х-Х, то Мамманы, Ивановича и Мевли до лета должно хватить.

Ещё можно задуматься и о правой бровке, где поочередно выступают регрессирующий и малоэффективный в атаке Смольников, номинально центральный и нескоростной Иванович и ветеран Анюков. в обозначенные выше самые приоритетные зоны для начала вполне хватит. Уже они выведут команду на новый уровень.

«Зенит» обязан измениться в лучшую сторону. Иначе, если зимой не будут сделаны выводы, новый год команда может начать так же невнятно и грустно, как и закончила 2018-й. Пока же она идёт на первом месте, и у неё есть все шансы на золото.

(По материалам пресс-конференций ф/к «Зенит», официального форума болельщиков, скрытой камеры «Зенит — ТВ»)