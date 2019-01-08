Один из самых сильных тренеров в мире по фигурному катанию Этери Тутберидзе не просто пережила уход к канадскому специалисту Евгении Медведевой. Этери Тутберидзе не так давно стала писать в Инстаграм.

Несколько часов назад на ее страничке появились фотографии воспитанников: олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, Анастасии Таракановой, Дарьи Паненковой, Полины Цурской, Серафимы Саханович, Адьян Питкеева, Сергея Воронова и Жени Медведевой.

Медведева - двукратная чемпионка мира. На Олимпиаде-2018 Женя стала второй. А первое место заняла Алина Загитова - тоже воспитанница Тутберидзе. Евгения приняла непростое для себя решение и сменила наставника. Теперь ее готовит канадский специалист Брайан Орсер. Женя не попрощалась со своим первым тренером и раскрывает причину такого ухода.

"В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили", - подписала фотографии своих учеников Этери Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)7 Янв 2019 в 7:04 PST

Напомним, год назад Тутберизде, которая подготовила Женю и Алину к важным соревнования, говорила, что они для нее как дочки.