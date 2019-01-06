Организаторы МЧМ по хоккею забыли о России

Авторы ролика об итогах молодёжного чемпионата мира по хоккею забыли указать флаг России в видеоряде. В обращении к болельщикам показали девять стран-участниц из десяти.

В официальном аккаунте в Twitter организаторы МЧМ-2019 по хоккею разместили итоговое видеообращение к болельщикам, сообщает Мир24. Двадцатисекундный ролик демонстрирует флаги стран-участниц чемпионата. Но по какой-то причине в видео оказалось лишь девять флагов вместо десяти. Флаг десятого участника, России, включить в итоговое обращение забыли.

Помимо этой ошибки, авторы допустили ещё одну. Рядом с флагом Казахстана оказалось слово на русском языке, несмотря на то, что государственным языком республики является казахский.

Напомним, что МЧМ-2019 завершился победой Финляндии. Россия в этом году заняла почётное третье место.