Организаторы МЧМ по хоккею забыли о России
6 января 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Авторы ролика об итогах молодёжного чемпионата мира по хоккею забыли указать флаг России в видеоряде. В обращении к болельщикам показали девять стран-участниц из десяти.
В официальном аккаунте в Twitter организаторы МЧМ-2019 по хоккею разместили итоговое видеообращение к болельщикам, сообщает Мир24. Двадцатисекундный ролик демонстрирует флаги стран-участниц чемпионата. Но по какой-то причине в видео оказалось лишь девять флагов вместо десяти. Флаг десятого участника, России, включить в итоговое обращение забыли.
Помимо этой ошибки, авторы допустили ещё одну. Рядом с флагом Казахстана оказалось слово на русском языке, несмотря на то, что государственным языком республики является казахский.
Напомним, что МЧМ-2019 завершился победой Финляндии. Россия в этом году заняла почётное третье место.