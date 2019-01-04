Шараповой не удалось выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что теннисистке Марии Шараповой не удалось выйти в полуфинал теннисного турнира, который в настоящий момент проходит в Шэньчжэне на юго-востоке Китая.

Согласно последней информации, Мария не смогла обыграть белорусскую спортсменку Арину Соболенко в четвертьфинальном матче, передает RT.

Отмечается, что через 1 час и 20 минут игры Шарапова приняла решение не продолжать борьбу. Счет на тот момент составлял 1:6, 2:4.

Напомним, ранее матч 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне между Шараповой и Соболенко перенесли из-за дождя.